Экс-сотрудник Twitter занимался шпионажем в пользу Саудовской Аравии. Суд США вынес преступнику приговор.



Первыми об этом сообщили в The Wall Street Journal. В статье издания также опубликовано фото преступника.



"Господин Абуаммо регулярно пользовался доступом к аккаунтам, критиковавшим саудовские власти, для получения адресов электронной почты и телефонных номеров. В дальнейшем он передавал эту информацию саудовскому официальному лицу", — пишет газета.







Также о шпионе из Twitter написали в New York Times.





44-летний Ахмад Абуаммо работал в отделе партнерских программ Twitter и взаимодействовал со СМИ на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В компании он работал с 2013 по 2015 год. В 2019-м Ахмада арестовали.

По данным следствия, Ахмад отвечал за взаимодействие со статусными клиентами на Ближнем Востоке. Позже стало известно, что он "установил контакт с известными в регионе людьми, получив сотни тысяч долларов и роскошные наручные часы".

Ахмад Абуаммо занимался тем, что сливал информацию об учетных записях людях, критикующих Эр-Рияд. Со временем выяснилось, что преступник занимался отмыванием денег, фальсификацией бухгалтерской отчетности и другими видами мошенничества. За свои шпионские задания Ахмад получил позывной "крот".



Суд присяжных в США признал его виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Теперь ему грозит 10-20 лет лишения свободы.



Ранее мы писали, что Россия получает разведывательную информацию от украинцев через мобильные игры. В ГУР говорят, что россияне через игры получают от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуры или склоняют граждан неосознанно помогать им.



Также "Страна" рассказывала, как СБУ задержала с поличным бывшего налоговика, который продавал украинские паспорта российским шпионам.