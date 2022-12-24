Федеральный суд Германии в Карлсруэ арестовал сотрудника немецкой разведки по подозрению в государственной измене за передачу секретной информации сотрудникам российской службы безопасности. В сети появились новые подробности шпионского скандала.

Об этом сообщает Welt.

По словам президента BND Бруно Каля, сотрудники разведывательной службы узнали о вероятной госизмене в ходе разведывательной работы. Подозрения подтвердились после проведения внутренних расследований.

По сведениям Welt, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России сотрудник немецкой разведки был совсем не рядовым человеком в иерархии спецслужбы - он занимал руководящую должность в секретном отделе Федеральной разведывательной службы (BND). Карстен Л. был старшим сотрудником сверхсекретного отдела технической разведки.

Следствие сообщило прессе, что обвиняемый "передавал информацию, полученную им в ходе своей профессиональной деятельности, российской разведке". Карстен Л. имел доступ ко всем выводам BND, полученным в ходе прослушивания телефонных разговоров по всему миру, а также к информации, получаемой от разведывательных служб других стран.

"Материалы, которыми арестованный располагал для оценки, могли содержать разведывательные данные дружественных служб-партнеров BND, полученные в ходе операций по подслушиванию. Среди них - Агентство национальной безопасности США и Центр правительственной связи Великобритании", - говорится в публикации.

В BND допускают, что он может быть не единственным агентом.

Ранее мы писали, что в Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже. Он фотографировал военные вертолеты.

Также "Страна" рассказывала, что в Дюссельдорфе инициировали суд над бывшим офицером немецкого бундесвера, которого обвинили в шпионаже в пользу России.