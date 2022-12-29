Задержанный российский шпион из числа офицеров немецкой разведки имел доступ к огромному количеству сверхсекретной информации о войне в Украине, в том числе фрагментам перехваченных разговоров и спутниковые снимкам.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Тем временем Bild сообщает, что в том, что Карстен Л. мог долго и безнаказанно передавать сведения российским спецслужбам, теперь обвиняют министра внутренних дел Нэнси Фезер.

"Именно она обозначила в начале года приоритетные цели для контрразведки, поручив её сотрудникам сконцентрироваться на расследовании случаев правого экстремизма в Германии. Глава МВД посчитала, что выявление неонацистов и так называемых рейхсбюргеров гораздо важнее, чем слежка за иностранными шпионами. Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики обвинил Фезер в неправильной расстановке приоритетов", – сказано в материале издания.

Как писала "Страна", высокопоставленного сотрудника немецкой разведки Карстена Л. задержали 21 декабря по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Он работал в отделе Технической рекогносцировки и мог передавать россиянам не только данные немецкой, но также британской и американской разведок.

Мы также рассказывали, кто такие рейхсбюргеры, о которых упоминается в статье Bild о шпионском скандале.