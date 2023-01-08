В городе Кастроп-Рауксель (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии двух человек задержали по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ - цианида и рицина.

Об этом говорится в совместном заявлении генпрокуратуры Дюссельдорфа, полиции Рекклингхаузена и Мюнстера.

Главный фигурант дела - 32-летний гражданин Ирана, "подозреваемый в подготовке тяжкого преступления, представляющего угрозу государству".

Согласно информации полиции, подозреваемый был взят под стражу вместе с еще одним мужчиной. Насколько далеко продвинулись планы нападения и была ли уже определена конкретная цель, не сообщается.

Сотрудники Института Роберта Коха (RKI) также находились на месте в качестве консультантов из-за биологической и химической опасности.

По данным RKI, высокотоксичный рицин внесен в список боевого оружия в разделе "биологическое оружие". Цианид также очень токсичен; даже самые незначительные его количества оказывают смертельное воздействие на человека.

Многие из офицеров полиции были одеты в защитные костюмы. Вещественные доказательства были доставлены в синих бочках в пункт обеззараживания, созданный в пожарной части.

Ранее мы писали о теракте, который произошел в Стамбуле. В результате взрыва погибли шестеро человек, из них четверо погибли на месте, а двое скончались в больницах. Еще более 50 человек ранены.

Кроме того, "Страна" сообщала, как в Кабуле террорист-смертник подорвал себя у посольства РФ. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Смертник был застрелен талибами.