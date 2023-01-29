Вчера вечером, 28 января, прогремели взрывы в иранском городе Исфахан, куда, по заявлениям местных властей, был налет дронов неизвестного происхождения.

Об этом сообщает издание Iran International.

СМИ сообщают, что попали по военному складу и заводу по производству моторного масла. Власти подтверждают повреждение военного объекта, но не конкретизируют, какого.

В Исфахане располагается крупный нефтеперерабатывающий завод, авиастроительный завод, база ВВС Ирана, а также ядерный реактор и мощности для производства ядерного топлива.

Ранее западные СМИ писали, что на авиабазе Бадр в провинции Исфахан производят дроны "Шахид-136", которые применяются Россией в Украине. Но наносился ли удар туда - неизвестно.

Ранее разведка Израиля сообщала, что Иран планирует углубить и расширить поставки передового оружия в Россию. Тегеран пытается сохранить это в тайне. Также Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.

Также сообщалось, что США и Израиль начали самые крупные в истории военные учения. Считается, что они должны стать сигналом для Ирана.