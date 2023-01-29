Минобороны Ирана отрицает крупный ущерб от ночной атаки неизвестных беспилотников по провинции Исфахан.

Об этом сообщает иранское оборонное ведомство.

Министерство сообщило, что один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Заявляется, что в результате нападения никто не пострадал, а лишь нанесены незначительные повреждения крыше военного объекта.

"Благодаря Божьему благословению, атака не привела к нарушению работы оборудования и работы комплекса", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что США и Израиль начали самые крупные в истории военные учения. Считается, что они должны стать сигналом для Ирана.

Также сообщалось, что Иран планирует углубить и расширить поставки передового оружия в Россию. Глава израильской разведки Моссад Давида Барнеа считает, что иранские власти пытаются скрыть эту деятельность "под занавесом секретности".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.