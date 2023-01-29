Завод по производству "Шахедов" в Иране не пострадал от ночных прилетов - об этом свидетельствуют спутниковые снимки, размещенные украинским военным порталом Defense Express.

Ходили слухи, что именно это предприятие было атаковано 28 января около 23:30 по местному времени, но на спутниковом снимке SkySat от компании Planet Labs, сделанном уже после атаки 29 января в 10:10 по местному времени, никаких разрушений не замечено.

Для сравнения приводится снимок от 26 ноября прошлого года. Видно, что за этот период на предприятии было построено еще два ангара, то есть, Иран пытается масштабировать производство востребованных на рынке дронов.

Таким образом, заключает Defense Express, спутниковые снимки вполне красноречиво говорят о том, что пока речь об уничтожении или каком-либо значительном повреждении именно завода по производству Shahed-136 не идет.

Более того, следует учитывать, что все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о настоящих подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности.

Ранее в Израиле сообщили о феноменальном успехе атаки Исфахана, где целью атак беспилотников был склад с баллистическими ракетами.