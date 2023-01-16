Американская ЧВК "Моцарт", обучающая украинских солдат, "страдает от явного отсутствия гармонии".

Об этом пишет британская газета Times.

Британская газета описывает конфликт между главой ЧВК Энди Милберном и финансовым директором частной кампании Энди Бейном.

"По словам Милберна, Бэйн конфисковал все машины "Моцарта" в Киеве. Затем он отказался отдать их до тех пор, пока Милберн не ушел в отставку и не передал ему благотворительную компанию или "выкупил ее за сумму в 5 миллионов долларов", - пишет газета.

Милберн также обвинил Бейна в распространении фейков о том, что его якобы уволили с поста гендиректора компании, заявив, что наоборот - Энди Бейн является "бывшим финансовым директором", которого Милберн уволил в декабре.

Причина, по которой Милберн, по его словам, уволил Бейна - попытка финансового директора "закрыть Моцарт" и обвинения в адрес Милберна в "широких связях в России".

Ранее Милберн критиковал США за недостаточные военные поставки.

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