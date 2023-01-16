Times написала о конфликте в руководстве американской ЧВК "Моцарт", которая обучает украинских солдат
Американская ЧВК "Моцарт", обучающая украинских солдат, "страдает от явного отсутствия гармонии".
Об этом пишет британская газета Times.
Британская газета описывает конфликт между главой ЧВК Энди Милберном и финансовым директором частной кампании Энди Бейном.
"По словам Милберна, Бэйн конфисковал все машины "Моцарта" в Киеве. Затем он отказался отдать их до тех пор, пока Милберн не ушел в отставку и не передал ему благотворительную компанию или "выкупил ее за сумму в 5 миллионов долларов", - пишет газета.
Милберн также обвинил Бейна в распространении фейков о том, что его якобы уволили с поста гендиректора компании, заявив, что наоборот - Энди Бейн является "бывшим финансовым директором", которого Милберн уволил в декабре.
Причина, по которой Милберн, по его словам, уволил Бейна - попытка финансового директора "закрыть Моцарт" и обвинения в адрес Милберна в "широких связях в России".
Ранее Милберн критиковал США за недостаточные военные поставки.
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