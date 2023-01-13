В США двоюродный брат соосновательницы выступающего за права темнокожих движения Black Lives Matter Патрисии Каллорс умер от удара электрошокером. Полицейские пытались обезвредить Кинана Андерсона шокером после того, как он устроил аварию и сбежал с места ДТП.

Подробности инцидента сообщает американская пресса.

Происшествие с участием 31-летнего Андерсона случилось днем 3 января в районе Венис в Лос-Анджелесе. По словам капитана полиции Лос-Анджелеса Келли Муньеса, очевидцы сообщили силовикам о том, что мужчина, которого позже опознали как Андерсона, спровоцировал ДТП на оживленном перекрестке и "бежал посреди улицы, демонстрируя неадекватное поведение".

После прибытия офицеров Андерсон подчинился их требованиям и сел на тротуар, где и был допрошен. Затем молодой человек заявил, что другие полицейские попытаются подбросить ему улики в автомобиль BMW, который он ранее припарковал на улице. Кто именно это сделает и зачем, Андерсон пояснить не мог. После этого он встал и бросился в поток машин.

Офицеры догнали Андерсона и уложили лицом на асфальт. Задержанный при этом кричал, что силовики "пытаются убить Джорджа Флойда" (погибший во время ареста афроамериканец, со смерти которого и началось движение BLM). Офицер сделал ему предупреждение, после чего выстрелил из электрошокера.

Момент задержания Андерсона

На место происшествия прибыла скорая для оказания помощи Андерсону и увезла его в больницу.

"В больнице примерно через четыре с половиной часа у Андерсона развилась тяжелая реакция, медики не смогли спасти ему жизнь, задержанный был признан скончавшимся", – сказал капитан Муньес.

При этом он не уточнил ни деталей реакции ни причины смерти.

По данным полиции, вскрытие показало, что в организме Андерсона были обнаружены следы кокаина и каннабиса.

Патрисия Каллорс, которая была одним из основателей фонда Black Lives Matter Global Network Foundation, прославилась тем, что купила дорогую недвижимость в белом районе Калифорнии. После скандала с ее домами она ушла из фонда.

А вскоре после этого главу фонда движения BLM Шаломайа Бауэрса обвинили в растрате $10 миллионов пожертвований.