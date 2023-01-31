Президент Владимир Зеленский пообещал новые кадровые решения после серии громких отставок на прошлой неделе.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Также он сообщил о совещаниях с военными и разведкой относительно ситуации на фронте и ответа Украины на подготовку Россией наступления.

Рассказал о совещании с меджународным блоком правительства по подготовке к саммиту Украина - ЕС, который пройдет в пятницу в Киеве.

Сообщил о телефонных разговорах с премьерами Канады и Бельгиио ситуации на фронте, санкциях и невозможности возврата российских спортсменов в олимпийское движение.

Напомним, что накануне в Киев прибыли американские ревизоры, которые проверят использование Украиной помощи США во время войны. Именно с их приездом может быть связана новая волна отставок.

"Страна" разбиралась, как приезд ревизоров из США может поменять политрасклад в Украине.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.