После приезда американских ревизоров Зеленский обещает новые отставки. Видео
Президент Владимир Зеленский пообещал новые кадровые решения после серии громких отставок на прошлой неделе.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении.
Также он сообщил о совещаниях с военными и разведкой относительно ситуации на фронте и ответа Украины на подготовку Россией наступления.
Рассказал о совещании с меджународным блоком правительства по подготовке к саммиту Украина - ЕС, который пройдет в пятницу в Киеве.
Сообщил о телефонных разговорах с премьерами Канады и Бельгиио ситуации на фронте, санкциях и невозможности возврата российских спортсменов в олимпийское движение.
Напомним, что накануне в Киев прибыли американские ревизоры, которые проверят использование Украиной помощи США во время войны. Именно с их приездом может быть связана новая волна отставок.
"Страна" разбиралась, как приезд ревизоров из США может поменять политрасклад в Украине.
Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.