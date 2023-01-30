В ближайшее время главу Луганской ОВА Сергея Гайдая могут уволить с должности и отправить послом в Казахстан.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Сам Гайдай уже прокомментировал эту информацию.

"Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит... Я работаю до последнего дня всюду на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов изготовить, получить согласование, это долгий путь", – заявил он в комментарии "Суспільному".

Спикер президента Сергей Никифоров сообщил СМИ, что приказа об увольнении Гайдая нет.

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