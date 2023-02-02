В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это ее четвертый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Фото с вокзала она опубликовала в Твиттере. На снимке ее приветствует женщина в пальто такого же цвета.

"На этот раз (приехала - Ред.) с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - написала Урсула фон дер Ляйен.

Также в Киев прибыл верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, завтра, 3 февраля, в украинской столице открывается саммит Украина - ЕС. Там будут обсуждать выполнение Киевом условий для членства в Евросоюзе. Между тем, СМИ писали, что решения о быстром вступлении Украины в ЕС на предстоящем саммите в Киеве не будет.

Также сообщалось, что в Украину накануне саммита с ЕС приедет делегация из 15 еврокомиссаров.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне..

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