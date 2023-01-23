Евросоюз готовит большой саммит в Стамбуле к годовщине российско-украинской войны.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Турции Николаус Майер-Ландрут, сообщает агентство Anadolu.

По словам посла, на саммите будут обсуждаться геополитические и экономические последствия войны, будут приглашены представители Украины и Турции.

"Это также способ выразить нашу поддержку Украине. Начало российской агрессии стало решающим моментом в европейской истории. Зачастую говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности", - сказал представитель ЕС.

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