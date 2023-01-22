Министры иностранных дел стран "Большой семерки" проведут встречу в Мюнхене в канун годовщины войны в Украине.

Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на источники.

Встреча состоится на полях Мюнхенского форума безопасности, запланированного на 17-19 февраля.

Поскольку в этом году Япония председательствует в G7, ключевую роль на встрече министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.

Делегаты обсудят российскую агрессию, подтвердят продолжение действия санкций против РФ и подчеркнут свое единство в поддержке Украины.

Также в Японии заявляют, что проведут следующую встречу министров иностранных дел G7 в апреле в курортном городе Нагано Каруидзава в преддверии саммита группы в мае в Хиросиме.

Как писала "Страна", в G7 хотят установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале.

Также "Страна" писала, что G7 собрал на бюджетную помощь Украине в 2023 году 32 миллиарда долларов.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.