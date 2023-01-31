Решения о быстром вступлении Украины в Евросоюз на саммите "Украина-Евросоюз" в Киеве не будет.

Об этом сообщает немецкое издание Euraktiv.

Кроме того, анонимный дипломат ЕС сообщил, что "несмотря на решение предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной".

Саммит пройдет в Киеве 3 февраля, ожидается, что на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским приедут президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Лидеры ЕС и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан находится в Европейском Союзе" и "свою приверженность поддержке дальнейшей европейской интеграции Украины", говорится в проекте документа, с которым ознакомилось издание.

Также на саммите обсудят беспошлинный доступ для украинского экспорта, доступ к зоне, свободной от роуминга, и включение в единую зону платежей в евро.

Напомним, вчера Шмыгаль заявил, Украина рассчитывает стать полноценным членом ЕС в течение будущих двух лет. Также он сказал, что наша страна ожидает "существенного шага вперед" на будущем саммите.

Также мы писали, что в Украину накануне саммита с ЕС приедет делегация из 15 еврокомиссаров.