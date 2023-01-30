Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза в течение будущих двух лет.

Об этом он заявил в комментарии Politico.

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - сказал украинский премьер.

По данным издания, этот вопрос станет одним из главных на саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве.

Кроме того, по словам премьера, Украина ожидает "существенного шага вперед" на будущем саммите, особенно в конкретных вопросах, таких как:

соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров;

приостановка действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год;

"активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро);

включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Издание пишет, что Польша и страны Балтии решительно поддерживают стремление Киева к членству в ЕС, считая его демократией, противостоящей агрессору. Однако многие представители ЕС гораздо более осторожны в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что статус кандидата для Украины на вступление в ЕС могут отменить при невыполнении требований.

Также писали, сколько лет потребуется Украине для вступления в ЕС, по мнению Еврокомиссара.