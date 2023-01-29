Украинские танкисты приехали в Великобританию, чтобы обучаться управлять тяжелыми танками Challenger 2.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

Как сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, "это не займет много времени - потому что, как отмечают британские инструкторы, наши военные мотивированы и учатся очень быстро".

"Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, танки Challenger 2 пообещал отправить в Украину в качестве помощи Риши Сунак.

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