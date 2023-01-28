Испания отправит в Украину танки Leopard 2 уже весной.

Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес во время визита к испанским военным, дислоцированным в Латвии в рамках развертывания сил НАТО, сообщает RTVE.

Согласно заявлению министра, танки отправят в Украину после оценки их технического состояния.

"Мы оценим необходимый ремонт. Подход союзников заключается в том, что это произойдет весной. До тех пор физическое присутствие танков Leopard не будет нужным, и мы собираемся использовать это время для тренировок", – сказала Роблес.

Министр добавила, что Германия направила Испании письмо с просьбой о сотрудничестве в подготовке экипажей.

Ранее мы писали, что в Министерстве обороны Польши убеждены, что Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель. Кроме того, Польша интенсивно создает коалицию государств в отношении поставок танков для Украины.

Также "Страна" рассказывала, что Канада пообещала в ближайшие недели передать Украине четыре танка Leopard 2 и помочь в обучении украинских экипажей.