В Вооруженных Силах Украины допускают возможность мобилизации ограниченно пригодных к службе мужчин.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Military Media Center.

"Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения", - заявил Горбач.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что необходимо всегда держать при себе документы о брони или отсрочке от призыва, чтобы не получить повестку.

Также в ВСУ объяснили, как сейчас проходит мобилизация в Украине. Там сообщили, что в настоящее время нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые дают партнеры, так и для пополнения потерь.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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