На сайте президента появилась петиция с требованием к Зеленскому подписать законопроект об отсрочке от мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работникам.

В частности, авторы требуют подписать Законопроект №7352 "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который был принят Радой еще 19 июля.

Авторы ссылаются на 94 Конституции Украины, согласно которой президент должен подписывать или возвращать на доработку законопроект в течении 15 дней, а если он не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным и должен быть подписан и официально обнародован.

"На сегодня (14.12.2022 г.), а это 134 день, как Вами не подписан данный закон и его не обнародовали", - пишет автор петиции.

Тем временем война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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