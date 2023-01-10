Петиция с требованием обязательной маркировки товаров от брендов, работающих в России, зарегистрирована на сайте президента.

Автором петиции выступил военнослужащий ВСУ и общественный деятель Юрий Гудименко.

"Данная маркировка должна четко и недвусмысленно доносить украинскому потребителю информацию о том, что производитель той или иной продукции продолжает деятельность на российском рынке и поддерживает российскую агрессию против Украины", – говорится в тексте петиции.

Гудименко предлагает наносить информацию о работе бренда в РФ на лицевую сторону товара крупными красными буквами. Кроме того, предлагается обязать торговые сети размещать товар от таких производителей в отдельно отведенной зоне с нанесением информационных отметок о происхождении продукции.

По словам автора петиции, на сегодня насчитывается около 1 тыс. представителей международного бизнеса, которые по-прежнему продолжают работу в России. Среди них - Mondelez International, Inc, Nestlé S.A., Bonduelle Group, Colgate-Palmolive Company и др.

"Уверен, что в том числе и такими шагами Украине удастся убедить иностранные компании разорвать любые связи со страной-агрессором", – подчеркивает Гудименко.

Согласно данным на страничке петиции, с 29 декабря она набрала 8 867 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения ее президентом.

Как сообщала "Страна", ранее на сайте президента появилась петиция с требованием уволить глав Херсонской ОВА и ГВА

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