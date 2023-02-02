Европейский Союз передаст Украине 2400 дополнительных генераторов и 45 млн LED-ламп.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы отправляем оборудование для поддержки функционирования украинской электросети и делаем так, чтобы электричество поступало, несмотря на все атаки. Это практическая помощь. И сегодня я могу объявить, что мы предоставляем 2400 дополнительных генераторов в добавок к предыдущим 3000, уже доставленным с начала войны", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС передаст 45 млн LED-ламп вместо ранее анонсированных 30 млн.

Напомним, ранее мы писали, что четвертый раз в Украину с начала полномасштабного вторжения России прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также мы сообщали, что Евросоюз собирается ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Еврокомиссии заявил, что Россия приспособилась к введенным против нее санкциям Евросоюза.