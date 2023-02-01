На саммите Украина – ЕС, который пройдёт 3 февраля, Украине не будут обещать, что страна может присоединиться к союзу в ближайшие два года, как хотели бы представители украинской власти.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект заявления саммита, с которым ознакомились журналисты издания.

По информации Politico, в заявлении содержатся лишь расплывчатые обещания продвижения процесса вперед после того, как будут достигнуты все условия, выдвинутые Украине как кандидату в члены ЕС.

"ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда все условия, указанные в заключении комиссии, будут полностью выполнены", - цитируется проект заявления саммита.

По словам нескольких дипломатов и официальных лиц ЕС, эта формулировка последовала за серьезным противодействием со стороны некоторых стран союза по поводу чрезмерных обещаний Украине в отношении ее перспектив членства в ЕС.

Politico пишет, что страны Евросоюза разделились во мнениях относительно того, как быстро союз должен попытаться провести Украину через весь процесс вступления.

"Между Польшей и странами Балтии, с одной стороны, и другими странами ЕС существовала явная напряженность в отношении формулировок по срокам вступления Украины в ЕС", - сказал один из официальных лиц ЕС.

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина рассчитывает стать полноценным членом ЕС.