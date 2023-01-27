Евросоюз намерен ввести новые санкции против Беларуси.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные от источников документы.

В пакет санкций могут войти:

Запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных укрепить промышленный потенциал страны. Ограничения на поставки нефти, угля, стали, золота и предметов роскоши. Также будут лимитированы инвестиции в белорусскую экономику и предоставление компаниям определенных услуг. Введение мер против авиационного и энергетического секторов страны, а также против тех ориентированных на экспорт отраслей, которые являются ключевым источником валютных поступлений в Беларусь. Уголовное преследование всех без исключения, кто будет каким-либо способом помогать обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

При этом некоторые льготы будут сохранены для поставок в Беларусь медикаментов, сельскохозяйственных товаров и продовольствия.

Евросоюз планирует объявить о новом пакете для Беларуси одновременно с введением в действие 10-го пакета санкций для России, то есть ориентировочно 24 февраля.

Недавно СМИ сообщали, что Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций Евросоюза.

Однако в МИД Украины отрицают сообщение журналистов о том, что Украина просила ЕС не вводить санкции против Беларуси в последних принятых пакетах.