Евросоюз планирует ввести новые санкции против Беларуси. Что войдет в список ограничений - Bloomberg
Евросоюз намерен ввести новые санкции против Беларуси.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные от источников документы.
В пакет санкций могут войти:
- Запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных укрепить промышленный потенциал страны.
- Ограничения на поставки нефти, угля, стали, золота и предметов роскоши. Также будут лимитированы инвестиции в белорусскую экономику и предоставление компаниям определенных услуг.
- Введение мер против авиационного и энергетического секторов страны, а также против тех ориентированных на экспорт отраслей, которые являются ключевым источником валютных поступлений в Беларусь.
- Уголовное преследование всех без исключения, кто будет каким-либо способом помогать обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.
При этом некоторые льготы будут сохранены для поставок в Беларусь медикаментов, сельскохозяйственных товаров и продовольствия.
Евросоюз планирует объявить о новом пакете для Беларуси одновременно с введением в действие 10-го пакета санкций для России, то есть ориентировочно 24 февраля.
Недавно СМИ сообщали, что Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций Евросоюза.
Однако в МИД Украины отрицают сообщение журналистов о том, что Украина просила ЕС не вводить санкции против Беларуси в последних принятых пакетах.