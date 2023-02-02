Россия приспособилась к введенным против нее санкциям Евросоюза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а Россия наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям", — заявил украинский президент.

Ранее СМИ писали, что Россия обходит санкции "в промышленных масштабах", пишет The Economist.

При этом на днях Совет Европейского Союза продлил введенные из-за войны в Украине санкции против России еще на шесть месяцев. Ограничения для отдельных секторов российской экономики продлили до 31 июля 2023 года.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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