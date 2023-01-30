Новые санкции против Беларуси должны согласовать на этой неделе, против России – к 24 февраля.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Последний пакет санкций ЕС по Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций по России должен быть представлен примерно через 2 недели, чтобы быть согласованным к 1-й годовщине полномасштабного вторжения в Украину", – написал он.

Напомним, в список санкций против Беларуси, по данным агентства Bloomberg, могут войти товары и технологии двойного назначения, используемые в военных целях, а также нефть, уголь, сталь, золото и предметы роскоши.

Также собираются лимитировать инвестиции в белорусскую экономику. А всем, кто будет каким-либо способом помогать обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц, грозит уголовное преследование.

Как писала "Страна", послы ЕС утвердили продление экономических санкций против России еще на полгода.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит десятый пакет санкций против России к годовщине начала войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.