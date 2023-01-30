Депутаты от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагают создать Государственный реестр санкций.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту говорится, что решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие президентом, санкции применяются к достаточно большому количеству как физических, так и юридических лиц.

Например, Указом президента № 726/2022 от 19.10.2022 санкция блокирования активов применена к 1567 человек, Указом президента № 727/2022 от 19.10.2022 санкция блокирования применена к 256 физическим лицам и т.д.

В настоящее время отсутствует единая информационная база, которая бы позволяла осуществлять быстрый и удобный поиск подсанкционных субъектов для тех органов власти, которые реализуют государственную санкционную политику. Поэтому и предлагается создать такой реестр. Его предлагают вести на украинском и английском языке. Наполнять реестр будет СНБО, а администрировать - орган, который будет определен решением СНБО.

В реестр будут вноситься данные об основании применения санкций, данные о физ- или юрлице, которое подпало под санкции и данные о субъекте внесения предложения о введении (изменении или отмене) санкций относительно конкретного лица.

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" предлагают сажать в тюрьму за нарушение требований законодательства о санкциях.

Также мы сообщали, что в Раду внесли законопроект о запрете управляемых из России церквей.