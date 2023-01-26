Группа депутатов от "Слуги народа" написала законопроект, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей - об ответственности за нарушение требования законодательства о санкциях.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Новая статья будет носить номер 111-3. Она предполагает, что невыполнение, препятствование выполнению или уклонение от исполнения специальных экономических и (или) других ограничительных мер (санкций) наказывается штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества или без нее.

Повторное нарушение или нарушение при предварительном сговоре будет предполагать штраф от 15 тысяч до 18 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы от 6 до 8 лет с конфискацией или без. Отдельно прописывается наказание для служебных лиц или лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг (аудиторов, нотариусов, частных исполнителей, оценщиков, экспертов, арбитражных управляющих и тд) - штраф от 17 тысяч до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы от 7 до 9 лет с конфискацией или без.

Максимальная санкция по этой статье - штраф от 35 тысяч до 60 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы от 9 до 12 лет предполагается за нарушение статьи служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение или преступной организацией, или в особенно крупном размере.

В законопроекте отмечается, что под санкциями в этой статье следует понимать санкции, решение относительно которых было принято в соответствии с законом "О санкциях" СНБО, которое введено в действие Указом президента.

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о запрете управляемых из России церквей.

Также сообщалось, что Зеленский подписал закон о резком ужесточении ответственности военных.