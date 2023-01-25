Бизнесмен Вадим Новинский передал все свои акции в траст накануне нового указа президента Владимира Зеленского, которым ему и церковным деятелям запретили операции с ценными бумагами.

Об этом пресс-служба компании "Смарт-холдинг" сообщала 16 января.

"В рамках реструктуризации основатель Smart Holding Вадим Новинский решил передать активы в траст. Соответствующие соглашения Smart Trust и Step Trust были заключены в ноябре 2022 года и зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра", - говорится в сообщении.

Там сообщают, что "по состоянию на текущую дату Вадим Новинский не имеет бенефициарного участия в Группе и не осуществляет никакого контроля над деятельностью или процессами Группы".

Отметим, что по состоянию на прошлый год Новинский через Smart Holding владел более 23% акций крупнейшего металлургического холдинга Украины "Метинвест".

Напомним, что первая часть санкций против Новинского была введена в начале декабря. А сегодня их расширили, запретив совершение сделок по ценным бумагам и прекратив культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.