Совет Европейского Союза продлил введенные из-за войны в Украине санкции против России еще на шесть месяцев. Ограничения для отдельных секторов российской экономики продлили до 31 июля 2023 года.

Об этом говорится на сайте совета ЕС.

Впервые эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. С февраля 2022 года, после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, они были значительно расширены.

На данный момент санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничение торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Кроме того, охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключения от SWIFT нескольких российских банков и приостановки вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе придумали законный способ использовать замороженные активы РФ в пользу Украины.

Также мы сообщали, что Евросоюз готовит большой саммит в Стамбуле к годовщине российско-украинской войны. На саммите будут обсуждаться геополитические и экономические последствия войны, будут приглашены представители Украины и Турции.