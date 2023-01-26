Юридический комитет Еврокомиссии нашел легальный способ использовать часть замороженных активов российского Центробанка - 33,8 миллиардов евро (36,8 миллиардов долларов) - для восстановления Украины. Общий объем замороженных на Западе российских активов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Для использования активов в интересах Украины необходимо соблюсти несколько условий. В частности, эти средства не должны быть экспроприированы, а в какой-то момент их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины пойдут только ликвидные российские активы.

Согласно плану Еврокомиссии, ЕС может временно задействовать минимум 36,8 миллиардов долларов активов российского Центробанка.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что Россия должна заплатить "замороженными фондами Центробанка и активами олигархов". Однако в ЕС признают, что сейчас легального способа просто взять и передать российские активы Украине не существует. Ожидается, что некое общеблоковое соглашение по поводу того, как распорядиться замороженными активами, будет готово к концу января.

Недавно в Эстонии заявили, что прорабатывают механизм передачи Украине замороженных российских активов. Когда могут быть переданы денежные средства, эстонские власти не уточнили.