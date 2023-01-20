Швейцария не против передать замороженные российские активы для восстановления Украины, но для этого может потребоваться референдум.

Об этом сообщает глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис в интервью Tages-Anzeiger.

"Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать", - сказал министр, добавив, что западные страны обсуждают шаг конфискации российских активов.

Кассис уточнил, что Швейцария заморозила российские активны на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов), но, согласно законодательству страны, они не могут быть конфискованы. И для изменения этого закона, вероятно, потребуется провести референдум. "Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", - сказал глава МИД Швейцарии.

Тем временем издание NZZ отмечает, что швейцарские банки категорически против передачи активов РФ Украине. Там считают, что "пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как финансового центра".

Тем временем глава Минобороны Испании заявляла, что Швейцария блокирует поставки Украине боеприпасов своего производства.

Как писала "Страна", в сентябре 2022 года нейтральная Швейцария заявляла, что будет стремиться к более тесным связям с НАТО и Европейским союзом.