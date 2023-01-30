Россия обходит санкции "в промышленных масштабах", пишет The Economist.

Спустя год после отказа крупных западных фирм от торговли, отгрузки и страховки нефти, "таинственные пришельцы начали помогать продавать нефть", при том "многие никогда не имели дело с этим товаром раньше".

"Вместо того, чтобы исчезнуть, серый рынок готов расшириться, когда будет введен следующий набор санкций", - говорится в материале.

Спустя два месяца действия "ценового потолка", экспорт из РФ вернулся к летним показателям, а российская нефть распространяется по теневым каналам, которые сложно отследить.

Так, ОАЭ, которые импортировали больше российской нефти за первые десять месяцев 2022 года, чем за предыдущие три года вместе взятые, "похоже, смешали и перепродали часть в Европу".

Также Малайзия экспортирует в Китай в два раза больше нефти, чем может произвести.

Издание отмечает, что "теневая" нефть в массе - иранская, но туда могла просочиться и российская нефть.

Большая же часть российской нефти проходит через "серые" сети, которые не признают ценовой потолок, "но не являются незаконными, поскольку используют не западную логистику".

"Теневая сеть" опирается на три столпа: новый состав торговцев, свой собственный обширный и растущий танкерный флот и новые источники финансирования.

Так, с начала войны в Дубае открылись более 30 российских торговых компаний, причем некоторые из них под новыми именами.

"Когда западные трейдеры ушли, появились новички, которые начали продавать в Индию, Шри-Ланку, Турцию и другие страны. Большинство из них никогда не торговали российской нефтью, да и вообще какой-либо нефтью; инсайдеры подозревают, что большинство из них являются прикрытием для российских государственных компаний", - говорят эксперты издания.

Сейчас Россия может использовать 360 с лишним судов, что эквивалентно 16% мировых запасов танкеров для сырой нефти.

Если бы все западные корабли отказались от работы с российской нефтью, такого флота хватило бы для экспорта нефти из РФ на нынешнем уровне, пишет издание.

Накануне СМИ сообщали, что высокопоставленный чиновник США предупредит ОАЭ и Турцию о последствиях обхода санкций.