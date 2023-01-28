США предупредят Турцию и страны Ближнего Востока о последствиях нарушения санкций.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Оман, ОАЭ и Турцию, где будет говорить с чиновниками и представителями бизнеса об экспортном контроле и попытках России обойти американские санкции.

"Нельсон подтвердит, что Вашингтон будет продолжать агрессивно внедрять санкции, и предупредит страны и компании, что они могут потерять доступ к американскому рынку, если будут вести бизнес с субъектами, на которых распространяются санкции", - говорится в материале.

США уже делали Турции аналогичные предупреждения. Вашингтон усилил давление на Анкару для обеспечения соблюдения американских ограничений, введенных против России.

Как писала "Страна", в ноябре Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений. Это решение открывает путь к возможной конфискации активов российского бизнеса.

Также мы сообщали, что нефть из России продолжает поступать в Великобританию в обход санкций.