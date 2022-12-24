Россия и Иран строят новый трансконтинентальный маршрут для обхода санкций, используя Волгу и Дон.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По его сведениям, страны инвестируют более 20 миллиардов долларов, чтобы облегчить перемещение товаров по водным и железнодорожным путям. Новый трансконтинентальный маршрут протянется от восточной окраины Европы до Индийского океана, его общая протяженность составит около 3000 километров и он будет недоступен для любого иностранного вмешательства.

Цель проекта - ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, связанным Каспийским морем. Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показывают, что десятки российских и иранских кораблей, в том числе подпадающие под санкции, уже курсируют по этому маршруту.

Более отдаленная, стратегическая цель, заключает издание - "оградить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с гигантскими и быстрорастущими экономиками Азии".

Напомним, израильская разведка предупредила, что Иран намерен расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. По ее данным, Тегеран пытается сохранить это в тайне. Кроме того, Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чтобы прекратить поставки оружия из Ирана в Россию, нужно навсегда отказаться от алгоритма "неработающих санкций" и "недействующих резолюций ООН".