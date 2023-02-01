Сегодня, 1 февраля, министерство финансов США ввело санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией.

Об этом говорится в релизе Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело полную блокировку против 22 физических и юридических лиц в разных странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России", - говорится в сообщении.

Как утверждает Минфин, данная сеть уклонения от санкций возглавляется "торговцем оружием из России и Кипра Игорем Владимировичем Зименковым".

Эта сеть обслуживала интересы Рособоронэкспорта и Ростеха.

Игорю Земенкову помогал в построении сети по обходу санкций его сын - Джонатан Зименков, а также Александр Вольфович - "кипрский оружейный брокер и партнер сети Зименкова".

Напомним, ранее Минфин США включил в санкционный список SDN-List 17 россиян. Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

Также сообщалось, что в США группу "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией и ввели против неё санкции.

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