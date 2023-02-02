Евросоюз собирается ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает AFP в Twitter.

"Приятно вернуться в Киев в четвертый раз после вторжения России… Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину", - сообщила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе рассчитывают, что новые антироссийские санкции будут готовы к 24 февраля.

Также AFP сообщает, что Урсула фон дер Ляйен высоко оценила усилия Украины по борьбе с коррупцией после серии публичных расследований и громких увольнений.

Напомним, сегодня в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в Укарину прибыл верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Также мы сообщали, что 1 февраля США ввели санкции против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией.

Кроме того, мы рассказали, что послы ЕС утвердили продление экономических санкций против России еще на полгода.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.