Сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой изложил свои ожидания от предстоящего саммита ЕС-Украина, который пройдет в Киеве 3 февраля.

За резолюцию подано 489 голосов, против нее - 36, воздержались 49 депутатов.

Касаясь перспективы членства Украины в ЕС, документ требует, чтобы Евросоюз "работал над началом переговоров о вступлении и поддерживал "дорожную карту" с изложением последующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС".

Вместе с тем депутаты Европарламента подчеркнули, что "вступление - это процесс, основанный на достижениях и включающий соблюдение соответствующих процедур и выполнение связанных с ЕС реформ и критериев".

Они призвали украинские власти "как можно скорее провести существенные реформы, чтобы страна пришла в соответствие с критериями членства в ЕС".

Также резолюция указывает на необходимость усиления поддержки Украины.

По мнению парламентариев, государства-члены ЕС должны "увеличить и ускорить военную помощь Киеву, но также оказать необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку".

В документе содержится призыв уделить первоочередное внимание на предстоящем саммите ЕС-Украина комплексному пакету мер по восстановлению Украины. Этот пакет, считают европейские парламентарии, должен быть направлен на оказание помощи и восстановление страны в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Такая поддержка, по их мнению, также поможет стимулировать экономический рост в Украине после завершения военных действий.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция повторяет призыв Европарламента использовать замороженные в Европе российские активы, включая авуары бизнесменов российского происхождения.

Депутаты также вновь потребовали ввести "немедленное и полное" эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива и урана из России, а также полностью отказаться от газопроводов "Северные потоки".

Ранее Politico со ссылкой на проект заявления саммита сообщало, что на саммите Украине не будут обещать, что страна может присоединиться к союзу в ближайшие два года, как хотели бы представители украинской власти.

Кроме того, премьер страны Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина рассчитывает стать полноценным членом ЕС.