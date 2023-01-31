Джонсон встретится в США с республиканцами, чтобы убедить их продлить военную помощь Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится на этой неделе с законодателями-республиканцами, "чтобы оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы они продолжали оказывать помощь Украине".
Об этом пишет Reuters.
Джонсон должен выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне во вторник вечером.
Он также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев, заявил в понедельник сенатор США Тодд Янг, хотя и сказал, что не знает точных сроков переговоров.
В среду Джонсон обсудит в аналитическом центре Atlantic Council необходимость "единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия".
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон приезжал в Украину с не анонсированным визитом.
Также мы писали, что Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева.
Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.