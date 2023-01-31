Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится на этой неделе с законодателями-республиканцами, "чтобы оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы они продолжали оказывать помощь Украине".

Об этом пишет Reuters.

Джонсон должен выступить в частном республиканском клубе в Вашингтоне во вторник вечером.

Он также должен встретиться с группой сенаторов-республиканцев, заявил в понедельник сенатор США Тодд Янг, хотя и сказал, что не знает точных сроков переговоров.

В среду Джонсон обсудит в аналитическом центре Atlantic Council необходимость "единства и поддержки Запада для Украины и того, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия".

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон приезжал в Украину с не анонсированным визитом.

Также мы писали, что Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева.

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