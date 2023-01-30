В Кремле прокомментировали заявления экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, что президент РФ грозил ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Джонсона - "это неправда, точнее, это ложь".

"И, более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", - сказал Песков.

Он заявил, что знает, "о чем шла речь во время этого разговора", о котором вспоминал Джонсон.

"Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение "натовских" или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", - заявил Песков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет продолжить прямые переговоры с Путиным, чтобы остановить войну.

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