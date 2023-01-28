НАТО готово к прямой военной конфронтации с Россией, но для этого альянс должен перевооружиться и перейти на "военную экономику мирного времени".

Об этом этом заявил в эфире португальской компании RTP глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

Он сказал, что в последнее время НАТО владело инициативой, могло само определять, когда, куда и сколько войск необходимо послать для решения той или иной задачи - например, в Афганистан или в Ирак. Но теперь Россия "приходит к нам без приглашения". По его мнению, стратегические цели РФ выходят за пределы Украины, поскольку она хочет восстановить территорию СССР.

При этом в возможность ядерной войны он не верит.

"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший. А, значит, всё ещё рациональный человек", - объяснил Бауэр.

На днях в России пригрозили жесткими мерами, если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь ее территории.

Между тем в Белом доме недавно заявили, что власти США не видят никаких признаков того, что РФ намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву.