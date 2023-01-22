Исполняющий обязанности председателя Бородянского горсовета Георгий Ерко рассказал "Стране" подробности сегодняшнего визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Он впервые посетил Бородянку с начала войны.

"Борис Джонсон был удивлен масштабами разрушений Бородянки, которые нанесли российские войска нашему поселку. Также он посмотрел как идут работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Джонсон поинтересовался программами по восстановлению улицы Центральной, которая больше всего пострадала в ходе боевых действий и заявил, что Британия будет продолжать помогать Украине бороться и восстанавливать разрушения", - рассказал Ерко.

Ерко также добавил, что Джонсон побывал возле картины британского художника Бэнкси, где изображена гимнастка, которая стоит на руках.

"Это граффити изображено на доме номер 351 по улице Центральной. Этот дом практически полностью разрушен и подлежит демонтажу. Деньги на соответствующие работы уже выделены. Предварительный бюджет составит 18 миллионов гривен", - говорит Ерко.

Также Джонсон сегодня встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как писала "Страна", граффити Бэнкси в Бородянке охраняют в режиме патрулирования и скоро собираются демонтировать.

Напомним, ранее новый глава ОБСЕ впервые прибыл с визитом в Украину и также побывал в Бородянке.