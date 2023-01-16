Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи приехал в украинскую столицу с рабочим визитом.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте 16 января.

Османи ожидает от визита продуктивных встреч с украинскими лидерами, чтобы обсудить пути укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощь людям на местах.

Также он опубликовал фото из поезда "Укрзализныци", в котором ехал девять часов.

Также он сообщил, что побывал в Бородянке Киевской области.

"Эти российские атаки причинили украинскому народу огромные страдания, и этим действиям нет оправдания. Мои мысли с теми, чья жизнь сильно разрушена", - написал он.

Это первый официальный визит Османи в Украину в качестве действующего главы ОБСЕ. 1 января 2023 года Северная Македония приняла председательство в ОБСЕ от Польши.

Ранее сообщалось, что 11 января в Киеве с визитом были мэры четырех европейских столиц.

Также мы писали, что в январе глава МИД Германии приезжала в Харьков с неанонсированным визитом.