Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что вторжения РФ в Украину можно было бы избежать, если бы страны-члены НАТО были бы достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в Альянс.

Об этом он написал в колонке для The Washington Post.

"На протяжении десятилетий мы использовали дипломатическую двусмысленность в отношении НАТО и Украины - и это закончилось полной катастрофой.

Мы годами говорили украинцам, что у нас в НАТО политика "открытых дверей", что они имеют право "выбирать свою судьбу" и что Россия не должна иметь права вето.

И все это время мы открыто сигнализировали Москве, что Украина никогда не вступит в Альянс - потому что очень многие члены НАТО просто сами воспользуются своим правом вето", - написал Джонсон.

По его мнению, результатом такой политики стала худшая война в Европе за 80 лет.

Джонсон также отметил, что страны-члены НАТО, а также он сам в течение какого-то времени, принимали аргумент о том, что перспектива членства Украины в НАТО была "провокационной" для Путина и для России.

Также Джонсон критикует Запад за "политику малодушного умиротворения" после вторжения РФ в Крым и на Донбасс в 2014 году.

"Далекие от того, чтобы помочь украинцам выселить его (Путина - Ред.) из своей страны, мы создали трагикомический "нормандский формат", в соответствии с которым к России и Украине относились так, как если бы они были одинаково виноваты, когда Россия была явно агрессором, а Украина была жертвой. С тех пор членство в НАТО теоретически стояло на повестке дня, но все знали, что этого просто не произойдет, или, по крайней мере, не произойдет при политической жизни кого-либо за столом", - написал Джонсон.

По его мнению, "НАТО произносило достаточно красивых фраз о членстве Украины, чтобы Путин мог использовать их в своей пропаганде и утверждать, что России грозит окружение".

"По правде говоря, если бы вы спросили меня перед вторжением Путина, когда Украина вступит в НАТО, я бы сказал: "Примерно, когда ад замерзнет, или не раньше, чем через 10 лет".

Но тогда, если бы вы спросили меня, будем ли мы теперь посылать Украине танки "Челленджер", или танки "Абрамс", или немцы отправят танки "Леопард", - я бы подумал, что вы сошли с ума. Так же, как я бы подумал, что вы сошли с ума, если бы сказали мне, что Путин собирается вторгнуться", - заявил Джонсон.

По его словам, Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. "Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал - с многочисленными доказательствами - что мы не очень серьезно относимся к защите Украины", - пишет Джонсон в колонке.

В заключении экс-премьер Британии призвал предоставить Украине все необходимое, чтобы как можно быстрее закончить войну и начать процесс принятия Украины в НАТО уже сейчас.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что готовы к прямой военной конфронтации с Россией.

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