Пока Борис Джонсон вчера посещал Киев, на родине экс-премьера Британии разгорался скандал с его участием. Джонсона обвиняют в кумовстве при назначении на серьезные государственные должности.

Об этом пишет The Times.

Сообщается, что будущий глава медиахолдинга BBC Ричард Шарп помог Джонсону оформить гарантию на кредит в размере до 800 000 фунтов стерлингов. И произошло это за несколько недель до того, как премьер-министр рекомендовал Шарпа на эту должность.

Издание утверждает, что в конце 2020 года 58-летний Джонсон столкнулся с финансовыми трудностями - ему предстояли выплаты по разводу, расходы по уходу за детьми и счета за ремонт квартиры на Даунинг-стрит.

Тогда Шарп, друг и бывший советник политика, помог привлечь к ситуации своего старого друга мультимиллионера Сэма Блайта.

Затем Шарп связал Блайта с секретарем кабинета министров и главой гражданской службы Великобритании Саймоном Кейсом - то есть, с чиновниками, подчиненными Джонсону.

Шарп заявил, что не давал при этом финансовых советов и настаивает на том, что "конфликта интересов не было".

Джонсон окончательно оформил кредитный договор в феврале 2021 года, то есть, когда Шарп уже приступил к своей новой должности.

Оппозиционная Лейбористская партия уже потребовала расследования после публикации статьи в The Sunday Times. Они направили письмо Дэниелу Гринбергу, парламентскому комиссару по стандартам.

Ранее СМИ писали, что Джонсон вышел из премьерской гонки, чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов в год.

Напомним, экс-помощница Джонсона написала книгу о сексуальной подноготной британской политики.