В первой волне передачи вооружений ВСУ получит 120-140 единиц танков разных моделей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - заявил он.

По словам Кулебы, сейчас танковая коалиция стран, передающих технику, насчитывает 12 участников, но о практических вкладах говорить рано.

"Многие из них еще должны принять формальные решения в соответствии с их внутренними процедурами", - добавил министр.

Напомним, ранее в МИД рассказали, сколько танков и БМП нужно Украине для готовящегося весеннего контрнаступления.

Также мы писали, что экс-глава Пентагона Марк Эспер считает, что союзники Украины должны передать ей истребители и дальнобойные ракеты ATACMS.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.