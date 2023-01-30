Обещанные Киеву 14 британских танков Challenger 2 могут прибыть в Украину ближе к лету.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Британии Бена Уоллеса.



"Это будет ближе к лету, или в мае - это будет, вероятно, ближе к Пасхе", - добавил Бен Уоллес.

Министр также сказал, что из соображений безопасности не может привести график обучения украинских военных использованию танков, но что оно начнется с инструктажа по эксплуатации отдельных машин, а затем военные перейдут к боевым действиям в строю.

Ранее сообщалось, что танки прибудут в марте.

Между тем украинские танкисты приехали в Великобританию, чтобы обучаться управлять тяжелыми танками Challenger 2. Как сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, "обучениене займет много времени", потому что "наши военные мотивированы и учатся очень быстро".

Как писала "Страна", Вооруженные силы Великобритании разрабатывают планы на случай угрозы попадания британских танков Challenger 2 в руки российских военных в Украине. Британцы хотят, чтобы украинцы эвакуировали танки, находясь под огнем.

"Им определенно хватает для этого мужества", - заявили в Британии.