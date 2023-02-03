Киев самостоятельно примет решение о том, атаковать ли Крым дальнобойными снарядами GLSDB, которые вошли в новый пакет помощи США для Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

"Что касается планов Украины касательно проведения данных операций, то эти решения принадлежат им", - отметил Райдер.

Ракеты GLSDB имеют наибольший радиус действия всех снарядов, которые партнеры ранее передавали Украине.

GLSDB - совместная разработка Boeing и Saab Group, состоящая из двух основных компонентов: авиабомбы и ракетного двигателя. Запускать ее можно с наземных комплексов M270 и M142 HIMARS, находящихся на вооружении ВСУ.

Между тем СМИ писали, что Украина может получить крылатые бомбы GLSDB не раньше, чем через 9 месяцев.

Ранее "Страна" перечисляла, что еще войдет в новый пакет, кроме дальнобойных ракет. Кроме прочего это дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды и дополнительные 120-мм минометные мины.

В январе в Пентагоне заявляли, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию в аннексированном Крыму.