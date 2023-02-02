Четыре высокопоставленных чиновника Пентагона, выступая в Конгрессе США, заявили, что украинские силы вряд ли смогут отвоевать Крымский полуостров в ближайшем будущем. Они сделали закрытый доклад перед комитетом по оборон.

Об этом пишет газета Politico.

"Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова", - говорится в оценках источников издания.

Еще один собеседник, знакомый с докладом, сообщил, что "победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована".

Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.

Ранее подобные сомнения публично высказывал глава Комитета начальников штабов Марк Милли. По данным Politico, после этих слов "администрация Зеленского была в ярости, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению".

Напомним, в январе в Пентагоне заявили, что США поддержат операцию Украины в Крыму.

Также ранее СМИ писали, что США готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Администрация Байдена, по данным NYT, пришла к выводу, что, если ВСУ смогут показать России, что её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Украины на любых будущих переговорах.