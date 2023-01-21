Российский Сбербанк, который из-за опасения санкций не работал в аннексированном Крыму, установил там свои первые банкоматы. Они появились в Ялте, Симферополе, Севастополе и в селе Оползневое.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу банка.

"На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9", - заявили в пресс-службе банка.

Сбербанк до аннексии Крыма Россией работал на полуострове через свою украинскую дочку. Но затем свернул там свою деятельность из опасений санкций. Однако на днях Сбербанк сообщил, что начинает работать на полуострове и сформирует сеть отделений до конца текущего года.

В июне 2022 года Сбербанк отключили от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России. Вместе со Сбербанком под эти санкции попали другие крупные банки Российской Федерации: ВТБ, "Россельхозбанк", "Открытие" и "Россия".